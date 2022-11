Zielinski | «Questo è il nostro stile di gioco | attaccare | fare gol e vincere le partite»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 novembre 2022) Il centrocampista del Napoli, Ptior Zielinksi, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il primo tempo della sfida contro l’Atalanta a Bergamo. Gli azzurri di Spalletti sono passati in svantaggio al 19? per un calcio di rigore assegnato per un tocco di mano di Osimhen. Ci pensa subito dopo il nigeriano a portare in parità la situazione con il suo primo gol di testa in campionato. E infine Elmas ricambia la fiducia del mister che lo ha scelto per sostituire Kvara infortunato, mettendo dentro la palla del 1-2. «Abbiamo fatto un buon primo tempo. Qui sappiamo che è tosta, nella ripresa dovremo essere ancora più decisi per cercare un altro gol» Napoli ancora in attacco? «Sicuramente,è ildigol ele ...