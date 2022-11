Verissimo | Federico Fashion Style racconta la fine del suo matrimonio | L' ho saputo dai social

(Di sabato 5 novembre 2022) Aha confessato a Silvia Toffanin delladel suoe di come ancora non se ne capaciti. Ecco cosa hato.

Il dolore diLauri per la fine della sua storia con Letizia dopo 17 anni: 'Sento un vuoto, lei sarà per sempre nel mio ...Fashion Style , al secoloLauri, è sbarcato nel salotto diper parlare della separazione dalla compagna Letizia Porcu. I due sono stati assieme per 17 anni ed hanno avuto una figlia, Sophie (5 anni) . Nei ...A Verissimo Federico Lauri per la prima volta parla della fine della storia con Letizia: le lacrime di Federico Fashion Style ...Il dolore di Federico Lauri per la fine della sua storia con Letizia dopo 17 anni: "Sento un vuoto, lei sarà per sempre nel mio cuore" ...