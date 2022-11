Ponte sullo Stretto | sul tavolo di Salvini pareri degli esperti

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) –al lavoro in vista dell’incontro di martedì 8 novembre al dicastero delle Infrastrutture e Trasporti: il vicepremier e ministro Matteosi confronterà con i presidenti di Regione Roberto Occhiuto e Renato Schifani e all’ordine del giorno ci sarà soprattutto il progetto di. Per questo motivo,sta raccogliendo anche le riflessioni diche hanno offerto il proprio contributo. L’ultimo caso è quello del consiglio nazionaleIngegneri, i cui vertici hanno assicurato massimo sostegno per concretizzare un progetto chedefinisce ‘avveniristico’. Non a caso, il ministro lo ha caldeggiato anche nelle recenti interlocuzioni internazionali come quello con la Commissaria ...

ROMA " Non solo il collegamento della Sicilia al resto d'Italia e all'Europa. Del progetto per la realizzazione delStretto di Messina fa parte una rete di 40 chilometri di collegamenti stradali e ferroviari su entrambi i versanti, destinata a valorizzare i territori e lo sviluppo economico di Sicilia e ...... il vicepremier e ministro Matteo Salvini si confronterà con i presidenti di Regione Roberto Occhiuto e Renato Schifani e all'ordine del giorno ci sarà soprattutto il progetto diStretto. ...Non solo il collegamento della Sicilia al resto d’Italia e all’Europa. Del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina fa parte una rete di 40 chilometri di collegamenti stradali ...Non solo il collegamento della Sicilia al resto d’Italia e all’Europa. Del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina fa parte una rete di 40 chilometri di collegamenti stradali ...