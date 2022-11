Milan-Spezia stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

(Di sabato 5 novembre 2022) Il, l’e tutte le indicazioni per vedere in, 13^ giornata di. Sulle ali dell’entusiasmo per la recente qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, i rossoneri sono chiamati ora a rituffarsi sul campionato, decisi a riscattare la brutta sconfitta contro il Torino di domenica scorsa: di fronte i liguri, che negli ultimi anni hanno dato più di un grattacapo al Diavolo, anche se stavolta mancherà Gyasi, l’autore dell’1-2 a tempo scaduto nel discusso testa a testa dello scorso gennaio: chi avrà la meglio? Per scoprirlo, l’appuntamento conè fissato alle ore 20:45 di sabato 5 novembre, con la partita che sarà visibile in...

La sfida di San Siro chiude gli anticipi della tredicesima ...... i rossoneri preoccupati per il futuro del portoghese, allarme MondialeHa qualcosa da farsi perdonare, Rafael Leao, stasera per. Il talento portoghese, la scorsa settimana, è stato a ...Non c’è un attimo di sosta ed il Milan stasera già torna in campo a San Siro contro lo Spezia: c’è da reagire alla sconfitta di Torino. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport da ...In attesa della sfida di questa sera a San Siro, vediamo cosa può fare il Milan per sconfiggere lo Spezia e ottenere i tre punti.