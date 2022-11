Milan-Spezia 2-1 | Giroud decisivo in acrobazia allo scadere! Rossoneri a -6 dal Napoli

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilha sconfitto lonell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. I Campioni d’Italia sono riusciti a festeggiare di fronte al proprio pubblico di San Siro grazie a un gol di Olivierscadere, dopo che il grande ex Daniel Maldini aveva pareggiato la rete di Theo Hernandez. Isi rialzano dopo il ko rimediato contro il Torino e si confermano al secondo posto in classifica con sei punti di svantaggio nei confronti della capolista. I liguri sono quartultimi, a +3 sulla zona retrocessione. Krunic ha colpito la traversa al 16? e tre minuti più tardi isono passati in vantaggio: lancio lungo di Bennacer verso l’area di rigore, Hernandez arpiona il pne e trova la via del gol (lungo check del Var per ...

Figlio contro papà. Succede anche questo nella serata di San Siro durante, in corso al Meazza. E succede che Daniel Maldini, nato e cresciuto calcisticamente nele oggi attaccante dello, segni contro la squadra del papà Paolo, seduto in tribuna. in solitaria, al momento con 8 punti di vantaggio sulla seconda (per ora proprio l'Atalanta), in attesa del risultato del, impegnato alle 20:45 contro lo94' Corner regalato allo Spezia da Fabbri. Caldara gira di testa, blocca Tatarusanu. 93' Ammonito Tonali. 91' Cinque minuti di recupero. 90' Cambio nel Milan: fuori ...