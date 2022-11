Luciano Ligabue da Parigi annuncia ai fan di essere ancora positivo al Covid

(Di sabato 5 novembre 2022) Lo scorso 30 ottobreera aper un concerto da tenere al teatro Bataclan quella stessa sera. Avvertendo però dei malesseri ha effettuato un tamponee ha scoperto di. Suo malgrado ha dovutore con un video che il concerto, insieme a quello che avrebbe dovuto tenere a Londra sarebbe saltato. Oradecide di parlare di nuovo ai suoi fan e anche questa volta lo fa con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Certamente deve annoiarsi moltoisolato dal mondo in un albergo ae forse anche per questo realizza dei video per i suoi follower. Nell’ultimo video ha deciso di mostrare ai suoi follower la ...

Tra i suoi scritti anche;: Made in Italy , documentario di Valentina Bertani andato in onda su FoxLive, e Non morirò di fame , lungometraggio di Umberto Spinazzola attualmente in fase ...... ORE 21.00 - LEVRE DE CUPPI (tributo a Fabrizio De Andrè) ORE 21.45 - VASCOROCK BAND (tributo a Vasco Rossi) ORE 22.30 - SCHEGGE SPARSE (tributo a) INGRESSO: 10 euro (posto unico non ...Sono queste delle ore molto difficili per Luciano Ligabue il quale si trova faccia a faccia con una malattia che gli sta impedendo di andare avanti normalmente con la sua vita ...'Non mi passa più' queste sono le parole con cui Luciano Ligabue ha comunicato ai fan di essere ancora positivo al Covid. Il cantante resta quindi bloccato in un hotel a Parigi in attesa di negativizz ...