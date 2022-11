(Di venerdì 4 novembre 2022) L’ex sindaca di Romasta con. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’attuale consigliera comunale del Movimento 5 Stelle dice che con la neosi è sentita al telefono dopo gli auguri pubblici: «Ha davanti a sé un incarico impegnativo da far tremare le vene. In più è unae per questo non le. La aspettano al varco. Al netto dei provvedimenti dell’esecutivo, che vedremo al lavoro, sonoche unasia alla guida dell’Italia. Era ora». Riguardo il governo, invece, «da cittadina spero faccia bene per il bene del Paese. La partigianeria politica non mi appassiona e credo che penalizzi gli interessi collettivi. Io stessa, da sindaca, sono ...

Open

di Emanuele Buzzi L'ex sindaca di Roma: "I provvedimenti utili vanno votati. Ho rifiutato un ministero per finire il mio mandato", ormai è un anno che non è più sindaca di Roma. Le manca "Se intende la poltrona, le rispondo che non mi manca affatto. Mi hanno detto di tutto ma è evidente che non ho mai flirtato ...di Emanuele Buzzi Nel libro Polvere di Stelle l'incontro con Di Maio all'Hotel Forum di Romasi presenta all'Hotel Forum di prima mattina. Nella hall incrocia Di Battista, intento a scrivere su un pc portatile. La sindaca di Roma lo saluta e prende la via che porta alla ... Virginia Raggi sta con Giorgia Meloni: «Felice che sia premier ma come donna non le perdoneranno nulla» Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...