Totti-Blasi | è faccia a faccia in tribunale per Rolex e borse

(Di venerdì 4 novembre 2022), il giudice ha deciso di aprire un’istruttoria e sentire entrambe le parti sulla questione deie delleIl giudice della settima sezione civile, Francesco Frettoni, ha aperto un’istruttoria e ha fissato la data dell’udienza: sarà l’11 novembre iltra i due ex coniugi Francescoe Ilary. I due ex dovranno affrontarsi inper parlare deie dellefirmate. Dopo la prima udienza avvenuta lo scorso 14 ottobre, il magistrato ha sciolto la riserva e ha così deciso di avviare l’istruttoria. Il primo passo sarà quello di ascoltare le due versioni fornite da Ilarye dall’ex marito ...

L'udienza per la guerra dei Rolex. . Ilaryha ritrovato le borse nella sauna della villa . L'ultimo risvolto sui Rolex di. Lo scontro in aula trae Ilary. In ...Ilary, trovando chiusa a chiave la porta della Spa, avrebbe chiamato un fabbro per scassinarla e lì avrebbe rinvenuto a sorpresa il bottino… Ilarye Francesco, primo round in ...Altro che gesto conciliatorio: non è stato Francesco Totti a restituire le borse a Ilary Blasi, ma bensì è stata lei a ritrovarle nella spa della loro abitazione all’Eur. A svelare l’ultimo capitolo d ...Il caso che vede protagonisti la concorrente del GF Vip 7 e Francesco si fa serio: ora il team legale annuncia ripercussioni ...