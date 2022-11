(Di venerdì 4 novembre 2022) I tifosi della Corea del Sud tremano per le sorti del capitano Son Heung - min, attaccante del Tottenham, dopo il trauma facciale rimediato martedì in Champions League, nella sfidail

I tifosi della Corea del Sud tremano per le sorti del capitano Son Heung - min, attaccante del Tottenham, dopo il trauma facciale rimediato martedì in Champions League, nella sfida contro il Marsiglia. Il giocatore, 30 anni, sarà operato per "consolidare una frattura". Son ko contro il Marsiglia, a rischio i Mondiali in Qatar