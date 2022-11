Roma - Lazio | formazioni | consigli fantacalcio | ipotesi El Shaarawy

(Di venerdì 4 novembre 2022)- L'assenza di Spinazzola apre al ballottaggio tra Zalewski ed Elper colmare il vuoto a sinistra. Nella, assente per squalifica Milinkovic , Sarri dovrebbe riproporre la stessa ...

- Una serata storta, e un clima avverso. La partita di Europa League disputata dallaa Rotterdam - oltre al risultato negativo - ha visto un comportamento barbaro e antisportivo da parte ...- L'assenza di Spinazzola apre al ballottaggio tra Zalewski ed El Shaarawy per colmare il vuoto a sinistra. Nella, assente per squalifica Milinkovic , Sarri dovrebbe riproporre la stessa ...Dopo aver conquistato la qualificazione ai play off di Europa League, la Roma si prepara al derby di domenica. Lo Stadio Olimpico è pronto ad ospitare alle 18 la partita più attesa dai… Leggi ...La Capitale è pronta a vivere le emozioni del derby. Sono giorni particolari quelli che precedono la stracittadina, pieni di sensazioni contrastanti e di speranze. Cosa rappresenti questo ...