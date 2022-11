“Pace e politica” | il dibattito della scuola M5s con Conte | Spinelli | Tarquinio e Sachs | la diretta

Avvenire

Oltre a numerose associazioni, all'Arco dellaci saranno parlamentari ed esponenti di Azione e ... Si tratta della prima iniziativaa cui Moratti partecipa dopo le dimissioni dalla giunta ...Qui il tema è come si reimpianta una sinistranel paese reale, non dichiarare il rompete ...si riaffaccia all'orizzonte l'olocausto nucleare c'è bisogno più che mai di un movimento per la... L'altra pace che la politica deve saper fare anche con sé Milano, 4 nov. Adnkronos) – "Domani in piazza, all'Arco della Pace, saremo tanti cittadini liberi per chiedere il cessate il fuoco e lo stop all'invasione russa in Ucraina. Una manifestazione apartiti ...«Dalla guerra se ne esce investendo sulla Pace e non solo quando scoppia un conflitto. Il nostro rifiuto della violenza in ogni sua forma è più che mai radicale» sono le parole di Roberta Vincini e Fr ...