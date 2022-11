Agenzia ANSA

Mecozzi aveva curato con rimedi omeopatici un bambino di 7 anni, Francesco Bonifazi, di Cagli (Pesaro Urbino) morto a 7 anni, il 27 maggio 2017, per unabatterica bilaterale. Francesco morì all'...... di Cagli , morì all'età di 7 anni, il 27 maggio del 2017, presso l'Ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverato da tre giorni , a causa di un' encefalite conseguente ad un'. I genitori del ... Otite curata con omeopatia: 3 anni a medico per omicidio colposo ANCONA - Tre anni di reclusione. È la condanna inflitta dal triunale di Ancona a Massimiliano Mecozzi, il medico finito a processo per la morte di Francesco Bonifazi, il bimbo di ...Il Tribunale di Ancona ha condannato a tre anni di carcere il medico pesarese Massimiliano Mecozzi, 60 anni, per omicidio colpo, con interdizione dalla professione per cinque anni. (ANSA) ...