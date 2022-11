Manchester United | ten Hag cede un giocatore

Roma : Barcellona, Ajax, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Siviglia, Salisburgo e Shakhtar Donetsk Juventus :, Monaco, Psv, Midtjylland, Union Berlino, Rennes, Nantes Lazio : ...Commenta per primo Ilsta incontrando qualche difficoltà nella fase realizzativa. Questo potrebbe portare il club ad intervenire sul mercato. Questa necessità è stata confermata dalle parole di Erik Ten ...Il centrocampista del Manchester Bruno Fernandes non teme gli avversari dei sedicesimi di Europa League: 'Siamo pronti a tutto' ...Cristiano Ronaldo è pronto a cambiare squadra in vista del mercato di gennaio, il portoghese potrebbe tornare in Serie A ...