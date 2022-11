Ma i sono anche Amedeo Minghi e Mietta

Leggi su iodonna

(Di venerdì 4 novembre 2022) Carlo Conti torna stasera alle 21.25 su Rai 1 con la sesta puntata di Tale e quale show 2022. Il talent show canoro è agli sgoccioli, ma la gara è ancora aperta. Ancora una volta, gli 11 concorrenti devono cimentarsi in altrettante imitazioni, da sottoporre al parere attento della giuria e del pubblico. I concorrenti e i giudici di “Tale e Quale Show 2022” guarda le foto Leggi› L’imitazione in forse di “Tale e quale show 2022”: Alessandra Mussolini farà Sophia Loren: sì o no? ...