Inter | riflessioni su Lukaku per il futuro

(Di venerdì 4 novembre 2022) Romelufino ad ora si è visto poco nella sua seconda avventura all’, la società riflette visto il lungo infortunio del belga Romelufino ad ora si è visto poco nella sua seconda avventura all’, la società riflette visto il lungo infortunio del belga. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza si aspettava qualcosa di diverso dal ritorno diche fino a oggi non c’è mai stato. Il lungo stop a fronte della spesa fatta per riportare il belga in nerazzurro non vale la candela. La società riflette per il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A tutti i costi. Questo lo slogan che ha accompagnato la trattativa per il Lukaku - bis a Milano. Romelu ha voluto fortemente l', non ha mai avuto dubbi su dove andare per potersi rilanciare dopo un anno nero. La prospettiva mondiale era troppo allettante per rimanere in un angolo dello spogliatoio del Chelsea