Il Papa “scomunica” i venditori di armi | “Il mondo sta diventando un grande arsenale”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Awali – Fratellanza e preghiere. Queste devono essere le soleche le religioni, e ogni uomo credente, sia esso cristiano, musulmano o di un altro credo, devono usare. E’ il messaggio che ripeteFrancesco nelcortile della moschea del “Sakhir Royal Palace” ad Awali, in Bahrein, dove incontra il Muslim Council of Elders. “Non dobbiamo lasciarci tentare da altri strumenti, da scorciatoie indegne dell’Altissimo, il cui nome di Pace è insultato da quanti credono nelle ragioni della forza, alimentano la violenza, la guerra e il mercato delle, ‘il commercio della morte’ che attraverso somme di denaro sempre più ingenti sta trasformando la nostra casa comune in un”, ammonisce severamente il Santo Padre, sottolineando come ci siano “trame oscure” e ...