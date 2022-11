Il freno di Breton sullo stop al motore termico

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 novembre 2022) È passata solo una settimana dalla decisione europea di bandire le nuove auto condal 2035, ma già si pensa a come limitarne l’impatto. Nello specifico, sta prendendo piede l’idea di fare una revisione al piano nel 2026, in modo da valutare l’impatto sull’economia europea e se necessario reagire. L’idea è del commissario al mercato interno Thierry, che si sta facendo portavoce delle preoccupazioni di una delle industrie più importanti d’Europa. In un’intervista a Politico Brussels Playbook,ha parlato di uno “sconvolgimento gigantesco”. Non tanto per le grandi case automobilistiche, “che sicuramente ce la faranno”, ma per l’intero ecosistema che ruota attorno all’auto, più la produzione aggiuntiva di elettricità. Il processo comporterà la distruzione di circa 600.000 posti di lavoro ...