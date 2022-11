Finale di stagione in pista per Alberto Rota della Scuderia Fulvio Norelli

(Di venerdì 4 novembre 2022), per gli amici “ya”, campione europeo velocità classe 500 cc nel 1988, dopo una trentina d’anni ha indossato nuovamente il casco che aveva appeso al chiodo ed è risalito in sella a livello agonistico cimentandosi quest’anno nel Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, giunto aldisabato 15 ottobre (gara 1) e domenica 16 (gara 2) con la quinta prova disputatasi al Misano World Circuit. Eccoci al commento con: “Sabato gara 1. Probabilmente quella che è la più importante e che rispecchia maggiormente le caratteristiche di una vera gara di endurance, visto e considerato che si è corsa in notturna. Alla fine con scrupolosa perseveranza ce l’abbiamo fatta, al quinto appuntamento, il mio compagno Mauro Poloni, il Team AR#28 ed io, che torno sul gradino più ...

la Repubblica

Dopo l'esplosivodella prima, arrivano, su Italia 1 e Mediaset Infinity, in prima visione assoluta, i nuovi episodi della serie: durante la secondavedremo come cambierà la ......gli altri azzurri Un Andrea Vavassori in formato rullo compressore è approdato ai quarti di... Molto contento Matteo a fine match: " Sono soddisfatto della miasoprattutto pensando a ... 'House of the dragon', il finale di stagione di una serie da record Dzeko, svela la rosea, è sempre stato affascinato di chiudere la carriera negli Stati Uniti ma un’altra stagione in nerazzurro da protagonista potrebbe convincerlo a restare. Tutto si deciderà, molto ...Un Andrea Vavassori in formato rullo compressore è approdato ai quarti di finale del Challenger 80 di Bergamo (cemento indoor), annichilendo i suoi avversari che pure non erano certo banali. Il tennis ...