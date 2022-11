Fantacalcio | i consigli per la tredicesima giornata | chi schierare?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Prosegue senza sosta la Serie A, pronta per la. Ultimi sforzi per le squadre, impegnate in un vero e proprio tour de force prima della sosta di novembre per i Mondiali. Allo stesso modo, prosegue ilche, ad ormai un terzo di campionato, inizia ad entrare nel vivo. Nuovo turno e nuova caccia ai bonus pesanti per i tantissimi fantallenatori. Ecco, quindi, i nostrisu chialpartita per partita L’ultimo turno di campionato ha visto la conferma di diversi giocatori chiave in ottica. A prendersi la scena Osimhen, autore di una tripletta contro il Sassuolo. Partita in cui non poteva mancare la firma di Kvaratskhelia, autore anche di due ...