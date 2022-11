Calciomercato.com

Sullo scontro diretto con la: ' I dati dicono che laha meno punti rispetto a ...ha trasmesso idee, motivazioni e organizzazione'. Sulle scelte di formazione: ' Dia titolare ...La neopromossadi Massimonon è ancora riuscita a conquistare il bottino pieno in questa prima parte di stagione, nonostante delle prestazioni di tutto rispetto. Ultimi in classifica ... Cremonese, Alvini: 'La Salernitana ha qualcosa in più nella lotta salvezza. Dessers out con Radu e Chiriches' La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...L'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha parlato alla vigilia della partita con la Cremonese: "Siamo felici per la vittoria di Roma con ...