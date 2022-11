Cosenza | continua la protesta dei contadini di via Asmara | “Proponiamo due aree per il mercato”

Oggi la protesta dei contadini e delle contadine di via Asmara è continuata in piazza dei Bruzi. C'è stato un ulteriore incontro con l'assessore al commercio e alle attività produttive, Domenico ..."L'ospedale punto di riferimento importante per tutta la provincia diad avere numeri impietosi e posti letto drammaticamente carenti, per cui il pronto soccorso si presenta, secondo ...Oggi la protesta dei contadini e delle contadine di via Asmara è continuata in piazza dei Bruzi. C'è stato un ulteriore incontro con l'assessore al commercio ..."La statale 107 silana crotonese continua a mietere vittime innocenti". Inizia così la nota congiunta firmata dal segretario generale di Fillea Cgil, Simone Celebre, e dal segretario della Cgil di Cos ...