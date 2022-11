Come appare | quindi | la pubblicità su Netflix?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il nuovo abbonamentoconè disponibile in Italia a partire dal 3 novembre e – secondo quanto era stato annunciato – i costi sono 5,49 euro al mese per un inserimento di annunci pubblicitari da 15 o 30 secondi che vanno a pesare, sull’ora di visione, per circa cinque minuti. Cosa c’è da aspettarsi,, da questa versione in termini di quantità e qualità degli annunci pubblicitari? Sostanzialmente –ha approfondito The Verge – non si sa quanti annunci di debbano guardare fino a che non si clicca su play. Inoltre, secondo l’analisi, alcune cose non sarebbero disponibili se si mette a confronto questi abbonamenti con quelli che costano di più. LEGGI ANCHE >>> No, non si potranno saltare gli annunci pubblicitari dell’abbonamento “Base con” di ...