Braglia | Spalletti è un grande motivatore | credo che punterà su tutto

(Di venerdì 4 novembre 2022) Simone, ex portiere, ha parlato a Tmw Radio durante Maracanà, ecco le sue parole : Domenica il derby della Capitale, Lazio nella bufera e Roma sugli scudi:"A me piace più il progetto della Roma che quello della Lazio. La Roma è impostata meglio, ma è solo una mia opinione. Come maturità e prospettiva è messa meglio.nella pragmaticità che ti danno certi allenatori che ti permettono di vincere". Sarri ha un limite nella gestione dei vari impegni?"Probabilmente l'allenatore non riesce a dare una mano, ognuno ha il proprio trascorso. L'esperienza insegna che affronti certi impegni in maniera diversa". Nel weekend chi rischia di più in Serie A?"Il Milan nelle difficoltà tira fuori sempre il carattere e lo spirito giusto. Le altre non sono ancora mia continue.che Atalanta-Napoli possa dire qualcosa ma non in ...

"Come vedo il Napoli Le squadre dihanno sempre avuto difficoltà in Primavera. Vedremo come arriverà lì. Oggi come oggi non c'è partita con il Napoli. E fuori categoria". Simone, ex portiere, ha parlato così a ...Simone, ex portiere, ha parlato a Maracanà , nel pomeriggio di TMW Radio , dei temi della giornata:sul Napoli Braglia: "Le squadre di Spalletti hanno sempre avuto difficoltà in Primavera ma ora il Napoli è fuori categoria" Simone Braglia, ex portiere e attuale dirigente, ha parlato a TMW Radio anche delle sfide di Champions League di questa sera ...Gubbio macchina infernale formato trasfert a. La squadra di Piero Braglia a livello nazionale (per quanto concerne il calcio professionistico) ...