Bomba d' acqua tra Avellino e Salerno | fiumi di fango e auto bloccate sulla superstrada

Conseguenze devastanti per l'ondata di maltempo. Fiumi di fango e detriti nell'Avellinese, sottopassi allagati nel Salernitano e code per oltre 10 km sul raccordo ...14.30 Maltempo, bloccata l'Avellino - Salerno Centinaia di automobilisti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino - Salerno, a causa di unad'che ha investito il territorio di Mercato San Severino (Salerno). Si è formata una coda di 10 km verso Salerno,con enormi disagi soprattutto per anziani e bambini. Qualcuno è riuuscito ...Il Comune irpino: “Non uscite con l’auto, soprattutto lungo il percorso della Festa della Castagna. Lasciare libero il passaggio ai soccorsi” Bomba d'acqua in Irpinia, colpita dal maltempo fin da ques ...Il forte maltempo ha colpito il comune di Montella, dove un fiume di fango e detriti hanno invaso il centro del paese trascinando con sé tutto quello che incontrava sul cammino ...