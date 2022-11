Benfica | Grimaldo vuole restare ma al momento il rinnovo difficile Le ultime

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il terzinoora ha aperto uno spiraglio peral, ma le difficoltà sono il poco margine per alzare l’offerta Il terzinoora ha aperto uno spiraglio peral, ma le difficoltà sono il poco margine per alzare l’offerta. Secondo quanto riportato da A Bola, ilavrebbe già raggiunto il tetto massimo per gli ingaggi e quindi anche ildipotrebbe essere. Inter e Juventus restano alla finestra per il laterale dei portoghesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Nello scorso mercato estivo l'Arsenal ha preferito non portare avanti una trattativa per Alejandro, il 27enne terzino sinistro spagnolo del, seguito con attenzione anche da Juventus e Inter.... arioso e interpretato al meglio dai giocatori di grande qualità che ilgli ha messo a ... Antonio Silva e Goncalo Ramos, passando per giocatori potenziati o rilanciati come i vari, ...Mercato Juve, l'obiettivo bianconero pronto a muoversi già a gennaio! Cherubini studia il piano per l'acquisto ...Il brasiliano Telles potrebbe lasciare il Siviglia e ritornare allo United già a gennaio per approdare poi alla società bianconera ...