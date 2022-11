Bagni | «A prescindere dall’Atalanta il Napoli vincerà lo Scudetto»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Salvatore, ex giocatore delalla vigilia della sfida contro l’Atalanta crede nelloper gli azzurri. Atalanta-, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo sabato 5 novembre alle ore 18:00. Salvatore, ex giocatore del, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di Bergamo e pronostica loper gli azzurri di Spalletti: «Può capitare che contro l’Atalanta ilpossa non vincere, ma sono convinto che alla fine del campionato saranno comunque primi”.aggiunge: “Anche a Liverpool ho goduto nel vedere come Spalletti fa giocare la squadra. Tutti sono coinvolti e si aiutano per superare ogni difficoltà. Al Maradona è ...

Calcio News 24

Salvatore, ex giocatore del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta Salvatore, ex giocatore del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta. Le sue dichiarazioni: "Può capitare che contro l'Atalanta il Napoli possa non vincere, ..., però, dalla deriva "rosa" delle sue dichiarazioni, quello che finora ha colpito i ...domenica facevo le visite guidate per gli appartamenti in vendita pur di intrufolarmi nei loro... Bagni: «A prescindere da Bergamo il Napoli vincerà lo Scudetto» Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport a due giorni dalla sfida contro l’Atalanta Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport ...Bagni sicuro: «Il Napoli vincerà lo scudetto a prescindere da Bergamo». Le parole dell’ex giocatore azzurro Salvatore Bagni, ex giocatore ...