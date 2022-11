WhatsApp Community | cosa sono e come funzionano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ledida oggirealtà: vediamoannuncia l’arrivo delle, che permetteranno di combinare le chat di gruppo per gestire gruppi di diversa natura. Una novità la cui implementazione globale è i fase di rollout e nei prossimi mesi potremmo utilizzarla tutti. Già all’inizio di quest’annoaveva annunciato tramite il blog questa nuova funzionalità: le. Per esempio, il condominio in cui vivete potrebbe avere una sua, all’interno della quale potete organizzare diversi gruppi. Per esempio quello per organizzare la pulizia della scale, quello per trovarsi a correre al parco oppure quello ...

