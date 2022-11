Ucciso con arco e freccia ' Faceva troppo rumore' - Cronaca - quotidiano net

La vittima, un 41enne peruviano, stava litigando in stradaun amico. Arrestato l'artigiano che ha scoccato il colpo mortale: 'Li avevo ...... "Non hoMeredith Kercher, ma mi pentirò per sempre di averla lasciata lì" Delitto di ... "Mi manca Meredith" Che tipo di sorella era Meredith "Era molto divertente, intelligente e premurosa...Genova, trafitto da freccia: muore 40enne 02 novembre 2022 È morto l'uomo di 41 anni di origine peruviana che la scorsa notte è stato colpito con una freccia per strada a Genova. A scagliare il dardo ...Massimiliano Lucietti, il cacciatore di 24 anni trovato morto domenica mattina nei boschi di Celledizzo, in Trentino, è stato ucciso. Gli inquirenti - apprende l'ANSA - escludono il suicidio perché gr ...