Nord Corea | Seul accusa | Lanciato missile intercontinentale

(Di giovedì 3 novembre 2022), 3 nov. (Adnkronos) - Ladelhaunbalistico(Icbm) progettato per colpire obiettivi dall'altra parte del mondo. E' l'dello Stato maggiore dell'esercito di, secondo il quale ila lungo raggio è statoverso le 7.40 di questa mattina. Ha volato per circa 740 chilometri e ha raggiunto un'altitudine di 1.920 chilometri. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, ilha fallito il lancio a metà volo. Sempre stamattina Pyongyang ha anchedue missili balistici a corto raggio. Si tratta del settimo lancio di missili da parte di Pyongyang quest'anno. In Giappone tre prefetture, quella di Miyagi, Yamagata e ...

Ladelha battuto due nuovi record: il più alto numero di missili lanciati (per esercitazione) in un solo giorno e la prima volta che la testata di un missile balistico finisce oltre il ...Chi è Vladimir Putin, l'uomo della guerra - guarda ACCUSE ALLADEL- Biden, a margine di un evento alla Casa Bianca, avverte che le truppe americane inviate in Polonia e in altri Paesi ...(Adnkronos) - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico intercontinentale (Icbm) progettato per colpire obiettivi dall'altra parte del mondo. E' l'accusa dello Stato maggiore dell'esercito di ...La Corea del Nord ha sparato circa 100 colpi di artiglieria nella “zona cuscinetto” marittima del mar del Giappone. Lo riferiscono i militari di Seul, citati dalla… Leggi ...