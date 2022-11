Napoli | Repubblica | “Rubata l’auto di Kvaratskhelia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Prima disavventura italiana per Kvicha, fin qui autentico protagonista di questo avvio di stagione. Come riportadell’attaccante georgiano delè stata infattiquesta notte. I ladri sono entrati nella notte nella sua abitazione in una zona residenziale e si sono impossessati delle chiavi del mezzo, una Mini modello Countryman. Un inconveniente che non ferma l’attaccante.si è regolarmente allenato all’SSCKonami Training Center di Castel Volturno dopo aver presentato denuncia. In vista c’è il match contro l’Atalanta e il georgiano vuole continuare a stupire. SportFace.