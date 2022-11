Meteo | le previsioni in Campania di giovedì 3 novembre 2022

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi, giovedì 3. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3106m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3139m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e ...

