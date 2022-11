Lombardia | Alfieri Pd | ' importante disponibilità Cottarelli' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Ladi Carloper una candidatura a presidente della regione Lombardia rappresenta un passo in avanti. È su figure come la sua che si può costruire l'alternativa alla destra in Lombardia unendo civici, Pd e i moderati di Calenda". Così il senatore Alessandro, vice presidente vicario dei senatori Pd e coordinatore di Base Riformista. "Dobbiamo sentire tutti la responsabilità di metterci alle spalle gli errori compiuti in occasione delle elezioni politiche e di aprire una pagina nuova per contendere in maniera credibile la guida della nostra regione”.