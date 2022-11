“Lo schiaccianoci e il flauto magico” al cinema dal 3 novembre

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il 3torna alil grande classico Lonella nuova versione animata Loe il, con la voce della famosissima e talentuosa YouTuber/TikToker Charlotte M., diretto da Vikor Glukhusin e distribuito da Notorious Pictures. La storia più romantica di sempre torna sul grande schermo in una nuova veste per tutta la famiglia. Ispirato al grande classico di Alexandre Dumas e con le celebri musiche di Pëtr Il’i? ?ajkovskij, il film racconta la storia di Marie, una ragazza che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, Marie esprime un desiderio e, come per magia, i suoi amici giocattoli prendono vita e scopre che il suoe? in realtà l’amato principe George. Inizia così ...