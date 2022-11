Live Roma-Ludogorets 1-1 | Pellegrini pareggia dal dischetto

(Di giovedì 3 novembre 2022)– Ultima giornata del girone di Europa League, partita da dentro o fuori per ladi Mourinho, appaiata in classifica ale chiamata a battere proprio i bulgari per garantirsi la qualificazione al playoff in programma a febbraio. Torna a disposizione Zaniolo dopo l’accoglimento del ricorso contro la terza giornata di squalifica, il numero 22 si accomoda però in panchina in quanto non al meglio dopo Verona.(3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Vina; Karsdorp,, Matic, Camara, El Shaarawy; Abraham, Belotti.A disp.: Svilar, Boer, Cristante, Shomurodov, Celik, Kumbulla, Zaniolo, Bove, Zalewski, Volpato, Tripi, Cherubini.All.: José Mourinho(4-3-3): Padt; Widry, Verdon, Nedyakov, Cicinho; Cauly, Piotrowsky, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey.A ...

- Vincere per proseguire il cammino europeo. Laquesta sera all'Olimpico sfida il Ludogorets e servirà soltanto una vittoria per chiudere il girone da seconda in classifica e sfidare una retrocessa dalla Champions nei play off. Mourinho non ...All'andata una rete di Shomurodov non bastò allaad evitare la sconfitta per 2 - 1. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio 'Olimpico' in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- ...La sfida tra Roma e Ludogorets chiude il girone C di Europa League. Giallorossi e bulgari sono entrambi a quota 7 in classifica, dietro al Betis Siviglia (13) e già… Leggi ...La partita Roma - Ludogorets di Giovedì 3 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata della fase a gironi della E ...