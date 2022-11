Le 10 situazioni che fanno inorridire gli italiani

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) Trustpilot ha voluto tratteggiare le 10più divertenti cheglie cheperdere fiducia in un business. In ognuna di queste, la scarsa credibilità del professionista è messa in luce dalla sua sedicentetà, che non trova riscontro nel prodotto o servizio che offre: un pizzaiolo che fa la pizza con l’ananas, un cameriere che propone un cappuccino a fine pasto, un personal shopper con i calzini bianchi corti, un architetto che progetta bagni senza bidet. Sono solo alcuni degli esempi messi in luce da Trustpilot, che chiede provocatoriamente “ti fideresti?”. La risposta è tendenzialmente negativa e l’unica soluzione è verificare le recensioni prima di acquistare a scatola chiusa un bene o servizio. Con il supporto di YouGov, Trustpilot ha ...