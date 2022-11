La fidanzata virtuale era un uomo | giovane si uccide L’impostore denunciato | E’ stato uno scherzo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 novembre 2022) I familiari chiedono giustizia per Daniele, undi 24 anni di Forlì che un anno fa si è tolto la vita, per un amoreche si è poi rivelato inesistente. La procura di Forlì ha emesso un decreto penale di condanna per undi 64 anni per sostituzione di persona, ma ha chiesto l’archiviazione per l’ipotesi di morte come conseguenza di altro delitto, alla quale i legali della famiglia di Daniele hanno fatto opposizione. La famiglia delsi è rivolta alla trasmissione televisiva ‘Le Iene’, per raccontare la storia che vede coinvolto un undi 64 anni di un paese vicino che per un anno si è spacciato per Irene, una bellissima ragazza di 20 anni che si era dichiarata innamorata di Daniele. In un anno si sono scambiati oltre 8mila messaggi, nei quali si parlava anche di matrimonio ...