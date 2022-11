Juventus-Inter | Inzaghi può sorridere | il nerazzurro verso il recupero

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 3 novembre 2022) Con la conclusione dei gironi di Champions, la campagna europea dell’può essere momentaneamente archiviata per concentrarsi sulle restanti tre partite di campionato prima della sosta Mondiale. E si parte forte. Domenica la squadra diandrà a Torino a far visita alla. C’è la possibilità che tra la lista dei convocati nerazzurri torni Marcelo Brozovic, il faro del centrocampoista. Brozovic RientroAssente da fine settembre a causa di una lesione muscolare alla coscia patita con la sua nazionale, il croato sembra ormai prossimo al rientro. Secondo Sky Sport, il giocatore ha svolto buona parte della seduta d’allenamento odierna insieme al resto del gruppo. Non dovessero emergere ulteriori intoppi, le chance che l’ex Dinamo Zagabria ...