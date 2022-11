Inter | sorveglianza speciale per leader curva nerazzurra

(Di giovedì 3 novembre 2022)per un anno e mezzo con divieto di dimora a Milano per Andrea Beretta, attualedelladell’. Lo ha disposto la Sezione misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo lombardo. Questa misura si è resa necessaria per la pericolosità sociale dell’ultrà, sentito come testimone di recente anche nel caso dell’omicidio di sabato scorso di Vittorio Boiocchi,storico della. SportFace.

