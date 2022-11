I Simpson | la parodia di Death Note è stata realizzata dagli animatori originali

Leggi su screenworld

(Di giovedì 3 novembre 2022) Lo speciale di Halloween de I, andato in onda qualche giorno fa negli Stati Uniti, si è fatto notare soprattutto per il secondo segmento, unadel popolare anime, ribattezzato per l’occasioneTome. Un segmentovole soprattutto per la componente tecnica, dato che glihanno riprodotto fedelmente l’estetica e i design del prototipo giapponese. Ebbene, come svelato su Twitter dalla sceneggiatrice dell’episodio, Carolyn Omine, che ha commentato in diretta durante la messa in onda americana, non si è trattato di una semplice ottima imitazione del lavoro della squadra di DR Movie. Su iniziativa di Richard Raynis, uno dei produttori della serie, il team de Iha contattato proprio i colleghi di DR per ...