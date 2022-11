I migliori prodotti per l’haircare routine dell’autunno 2022

Leggi su diredonna

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’autunno è una stagione molto particolare per i capelli: questo che sta iniziando è etichettato da sempre come un periodo “di transizione”, e non a caso anche la nostra chioma subisce una specie di evoluzione. La percezione che molti hanno è che in questo periodo si perdono più capelli del solito e non solo: appaiono anche più fragili. Se dunque ogni giorno solitamente perdiamo circa 100 capelli, questa cifra può aumentare sensibilmente in autunno, per via di un fenomeno fisiologico e del tutto naturale, che dipende dalla variazione climatica e dalla riduzione delle ore di luce a cui siamo esposti. I mesi più critici in questo senso sono quelli che vanno da ottobre a dicembre, momento in cui potremmo dover fare i conti con una perdita di capelli più elevata del solito. Vi raccomandiamo... I rasoi per doppie punte per tagliare le split ends senza ...