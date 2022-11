“Harry non è figlio di Carlo” Spunta la presunta lettera di Diana che spiega tutto | “Chi è il padre”

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Il Principenon èdi”. È questa la domanda che si stanno facendo queste ore in Inghilterra, dopo l’uscita del libro di Anna Pasternak dal titolo “Princess in Love”. Non è di certo la prima volta che se ne parla, anzi. Eppure stavolta sembra esserci quasi una convinzione dell’autrice e non solo. La scrittrice ha indagato a fondo sulla vita sentimentale di Ladyche, come arcinoto, si è ribellata alla lealtà diper Camilla facendo intime conoscenze qua e là. E tra alcuni nomisopraquello di James Hewitt, ufficiale della cavalleria britannica che intrecciò con la moglie diuna relazione amorosa già dal 1983. È quindi lui ildel principe? C’è da dire che nel ...

ilmessaggero.it

... d invernoci sono mai code né traffico! In Trentino, all Alpe Cimbra Articoli più letti Meghan Markle cercò di diventare cittadina inglese, ma le domande erano troppo difficili (e neanche...... ma le domande erano troppo difficili (e neancheaveva idea) di Silvia Bombino Marco Mengoni ... ma ancor meno il look pasticciato e basic di Obama (chesi salva neppure grazie ai colori della ... Principe Harry non è il figlio di Re Carlo Spunta la lettera choc di Lady Diana sul padre biologico Le indiscrezioni sul dubbio che il Principe Harry potesse non essere il figlio di Re Carlo non sono affatto nuove, anzi risalgono almeno a quando il nuovo monarca altro non era che il Principe ...Veronica Rigotto, campionessa italiana di nail art, apre un salone a Milano2: “uscire le unghie” non è mai stato così di moda. --- di Annachiara De Rubeis --- Da Fedez, Damiano dei Maneskin, Harry Sty ...