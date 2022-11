Gli impegni di novembre

(Di giovedì 3 novembre 2022) Con ottobre ormai alle spalle e l’Atalanta sempre nelle zone nobili della classifica,sarà un banco di prova decisivo per chiudere questa prima parte di stagione nel migliori dei modi. È subito big match infatti al Gewiss Stadium: sabato 5 alle ore 18 affrontiamo il Napoli, partita tra la prima e la seconda della classe. Il campionato prevede poi un turno infrasettimanale: Nerazzurri impegnati mercoledì 9 al Via del Mare di Lecce, ore 18:30. Chiude il mese die dunque anche le gare ufficiali del 2022 nerazzurro, un’altra partita di cartello: domenica 13 nel lunch match (12:30) della 15ª giornata arriva l’Inter. Buon, Nerazzurri! Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Governo

... le nazioni si erano impegnate ad 'aggiornare' e 'rivedere'di riduzione delle emissioni per mantenere l'obiettivo del riscaldamento di 1,5 gradi entro il 2100 . Usa e Ue hanno rivisto i ...Due - ha spiegato Di Meglio - sono le condizioni imprescindibili: la prima è che la valutazione sia operata da soggetti competenti, la seconda è che premi l'impegno conalunni e non... Gli impegni del Presidente Meloni del 28 e 29 ottobre | www.governo.it Dopo la foto di gruppo, Scholz ha aperto il summit parlando della guerra in Ucraina. “Gli impegni che prendiamo oggi sono caratterizzati da un senso d’urgenza. La brutale guerra di aggressione della ...