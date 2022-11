Giuseppe Conte a TPI | “No alla cieca obbedienza alla Nato | negoziare con Mosca è un dovere”

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Presidente, partiamo dguerra in Ucraina? Da Macron, a Scholz, agli Stati Uniti, molti iniziano a chiedersi fino a che punto il supporto militare all’Ucraina sia l’unica soluzione perché il conflitto cessi.Perfetto, possiamo partire da qui, per me è un punto decisivo. Francia e Germania si chiedono quanto sia produttivo proseguire con l’attuale strategia. E non solo: trenta deputati democratici al congresso degli Stati Uniti hanno chiesto a Biden di trattare con Putin. Che ne pensa?Io credo che la cosa più legittima sia interrogarsi. Interrogarci sulla guerra?La forza delle democrazie occidentali è quella di avere delle opinioni pubbliche che partecipano al dibattito. Sarebbe prioritario però avere questo dibattito nei parlamenti, come noi abbiamo chiesto, senza però riuscire ad ottenerlo. Perché?C’è una grande pressione ...