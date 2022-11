Foggia | rapinavano tir e furgoni portavalori | 17 arresti a Cerignola Jammer e auto bruciate per mettere a segno i colpi in autostrada – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Sono 17 le persone arrestate dalla polizia a) con le accuse di rapine pluriaggravate ai danni die dei reati fine di rapina in concorso, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi, anche da guerra, violenza privata e riciclaggio, ricettazioni e sequestro di persona. La polizia di Stato ha eseguito, con l’impiego di centinaia di agenti, una serie dinel comune dia carico di diverse persone ritenute responsabili dei reati. Le azioni criminali venivano commesse anche mediante l’impiego di disturbatori di frequenza, i cosiddetti, per inibire le comunicazioni via radio e smartphone, al fine di impedire i contatti con le sale operative delle forze dell’ordine e delle ditte di trasporto. Gli ...