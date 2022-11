Decreto anti-rave | Achille Serra | “La differenza rispetto al passato? Prima lo sgombero doveva essere chiesto dal proprietario | ora non più”

(Di giovedì 3 novembre 2022) La chiave per capre ilparty sta in una parola: “Invasione”. Che è cosa diversa dall’occupazione. Così la vede, il “poliziotto senza pistola” come ha voluto intitolare anni fa la sua biografia incentrata sugli anni di piombo a Milano, tra contestazione e “mala”. Poi è stato prefetto e vicecapo vicario della polizia di Stato e oggi, a 81 anni, continua a seguire le questioni di ordine pubblico. “Solo da tecnico però – ci tiene a precisare – perché l’esperienza politica me la voglio dimenticare proprio”. Il riferimento è alle due legislature (anzi, una e mezzo) in veste di parlamentaredi Forza Italia, poi del Pd e infine dell’Udc. Prefetto, perché la distinzione è importante? L’invasione di terreni ed edifici altrui prevista ...

Prende il via, ufficialmente al Senato, l'iter parlamentare del primodel governo Meloni che contiene, tra l'altro, le misurerave illegali. Come ha riferito in Aula la vicepresidente Mariolina Castellone ilè stato presentato il 31 ottobre scorso - ...Roma, 3 nov. " Prosegue il dibattito alimentato dalla norma- rave party contenuta nell'articolo 5 dellegge 162 del 2022. Tra i pomi della discordia ancora l'espressione 'ordine pubblico' presente nelche secondo alcuni giuristi andrebbe "...Un emendamento fake sul Decreto Rave ha scatenato l'ilarità degli utenti su Twitter: ironia sul passaggio "musica non autoctona", ma era un falso.La norma anti rave è così astrusa che non solo non si capisce quale sia il fine perseguito (se non un generico bisogno di ordine e legalità), ma potrebbe punire qualsiasi riunione, anche un flashmob o ...