Decolla da Fiumicino il volo papale | al via il Viaggio Apostolico di Francesco in Bahrein

(Di giovedì 3 novembre 2022) Città del Vaticano – Dialogo con le grandi religioni nel solco della Fratelli tutti con lo sfondo della guerra in Ucraina. Una guerra in cui la Santa Sede si è proposta per un ruolo di mediatrice, anche se finora aperture ai negoziati non sono emerse. Spes contra spem, Bergoglio tesse la sua trama, che è fatta anche di pellegrinaggi in quelle che una volta venivano chiamate le terrae infidelium, ed oggi sono la nuova frontiera di una Santa Alleanza delle religioni contro un mondo vuoto di valori e quindi più instabile, più aggressivo. Vuole essere una ulteriore tappa preziosa di un cammino di fraternità e di comprensione, in quella che è la crescita e l’intensificarsi dei rapporti con il mondo islamico e i suoi rappresentanti, spiega il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. L’occasione è il “Forum for Dialogue: East and West for Human ...