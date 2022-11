Coppa Italia Serie C 2022 2023 | è il Foggia a volare agli ottavi | 2-3 ai rigori contro la Juve Stabia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Dopo un match combattuto sono i Satanelli a conquistare l’apprododi finale didi/23. Termina 2-3 aila sfida tra. Primo tempo a reti inviolate e con più occasioni per le vespe. Padroni di casa che sfiorano il vantaggio al 25esimo con la grande giocata di Pandolfi sulla fascia che mette dentro per Peluso che dalla distanza sba ad inquadrare lo specchio della porta. Anche sul finale sono diverse le chance per i gialloblù, prima frazione che termina però a reti inviolate. Nel secondo tempo l’andamento non cambia, le squadre ci provano con varie occasioni per parte, ma nessuno riesce a sbloccare il risultato durante i 90 minuti ...

La partita Juve Stabia - Foggia di Mercoledì 2 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i 16esimi di finale diSerie C CASTELLAMMARE DI STABIA - Mercoledì 2 novembre 2022 andrà in scena Juve Stabia - Foggia , gara valida per i 16esimi di finale diSerie C , il fischio di inizio é in ...Calcio 2022 - 2023 Serie D Girone H Tabellino partita Fasano - Team Altamura Squadra in casa Fasano Squadra avversaria Team Altamura Il Team Altamura continua il suo cammino nelladi Serie D. I biancorossi hanno infatti sconfitto il Fasano nel derby pugliese disputatosi allo stadio Curlo, strappando così il pass per i sedicesimi di finale della competizione: ...Non demerita un Città di Sant'Agata imbottito di giovani sconfitto 2-1 dal Trapani ed è eliminato dalla Coppa Italia. Dopo ...Come d’abitudine l’Entella segna nel finale di gara, Ramirez pennella e Palmieri si inventa il gol che vale il passaggio del turno.