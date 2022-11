Brasile | un’auto piomba sulla folla dei fans di Bolsonaro a Mirassol | 16 feriti – Il video

(Di giovedì 3 novembre 2022)mobile èta sui sostenitori di Jairche manifestavano sull’autostrada Washington Luís, anello stato di San Paolo. Il primo bilancio parla di 16tra cui due bambine di 10 e 11 anni. Il capitano della polizia stradale militare di São José do Rio Preto Maurício Noé Cavalari ha detto che era in corso un negoziato con i manifestanti per liberare l’autostrada. Alcuni si sono sdraiati a terra, bloccando di nuovo la carreggiata. L’auto avrebbe accelerato prima di investire le persone, secondo alcunicircolati in rete. L’autista ha rischiato il linciaggio da parte dei manifestanti. È stato arrestato per tentato omicidio. Sul posto sono arrivate le ambulanze che hanno trasferito iin ospedale. November 2, 2022 Intanto ...

