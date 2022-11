Beethoven Project al Museo Campano di Capua

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Autunno Musicale prosegue con l’integrale delle sonate per violino e pianoforte di Ludwig van, pietra miliare del repertorio violinistico, proposte dal violinista ErzhanKulibaev e dal pianista Ilya Kondratiev nell’ambito del segmento “”, in programma aldivenerdì 4 e sabato 5 novembre alle 19.30 e domenica 6 novembre alle ore 18,00. Il violinista spagnolo di origini kazakhe Erzhan Kulibaev si è diplomato presso il Conservatorio Tchikovsky di Mosca e si è perfezionato alla Scuola Superiore di Musica Reina Sofia di Madrid e al Mozarteum di Salisburgo. Premiato in diversi concorsi, nel 2016 ottiene il Primo Premio con particolare distinzione alla Manhattan International Music Competition di New York e la Golden ...