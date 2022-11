Basket | Pozzecco ne convoca 18 per seconda fase qualificazione mondiali

Pianetabasket.com

Per provare a fare bottino pieno in entrambe le gare e staccare così il pass prima delle ultime due gare nel febbraio 2023, il Commissario Tecnico Gianmarcoha convocato 18 giocatori per il ...Venerdì 4 novembre alle 00:10, Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin ospitano in studio il commissario tecnico della Nazionale Gianmarcoper una puntata diZone tinta d'azzurro Italia.parlerà dei migliori talenti nostrani e delle sue future missioni mondiali e olimpiche, commenterà la prossima giornata di ... Basket Zone mercoledì su DMAX con il CT Gianmarco Pozzecco Non convocato Niccolò Melli, d'intesa col Ct 'Ma torno nel 2023' ROMA (ITALPRESS) - La lunga rincorsa al Mondiale 2023 sta per volgere al ...Lega Basket Serie A - FIBA World Cup 2023, Italbasket e i 18 convocati del c.t. Pozzecco Regular Season A 2022 Italbasket, i 18 convocati da Gianmarco Pozzecco per la seconda finestra della seconda fa ...